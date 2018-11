Rinviata l'apertura di Uniqlo a Milano, non in primavera ma nell'autunno 2019

Si parlava della primavera, invece bisognerà aspettare il prossimo autunno per l'apertura del primo negozio italiano del colosso giapponese dell'abbigliamento basic Uniqlo, in piazza Cordusio, nel cuore di Milano. «Siamo estremamente onorati e orgogliosi di entrare nel mercato italiano nel 2019 - ha detto Tadashi Yanai, fondatore e presidente di Uniqlo e presidente e ceo di Fast Retailing - Milano è una delle capitali della moda più importanti e rispettate internazionalmente, nota per la sua cultura artigianale storica e per un design elegante e sofisticato. La spettacolare posizione del negozio e il nostro concetto, basato sulla creazione di abiti che soddisfino le esigenze dello stile di vita di tutti, ci fa sperare che il pubblico di Milano faccia diventare il marchio parte integrante del suo quotidiano».



Nei tre piani di piazza Cordusio, nello stabile di 1500 mq si proprietà di Hines Italia, Uniqlo proporrà il suo abbigliamento per uomo, donna e bambino. Dopo il lancio nei Paesi Bassi a settembre di quest'anno e la prossima apertura in Danimarca nella primavera 2019, l'Italia diventerà il decimo mercato europeo di Uniqlo, che è il più grande dei sei marchi del gruppo; gli altri brand sono GU, J Brand, Theory, Comptoir des Cotonniers e Princesse tam.tam. Con vendite globali pari a 19,17 miliardi di dollari al 31 agosto 2018, Fast Retailing è uno dei maggiori gruppi mondiali di abbigliamento e Uniqlo il principale rivenditore giapponese di abbigliamento. Parte della strategia per consolidare il suo status di marchio globale, è l'apertura di negozi di grandi dimensioni nelle città più importanti del mondo. Oggi l'azienda conta più di 2.000 negozi in 21 mercati. La chiave del successo del brand sta nella sua proposta di capi minimali e di buona qualità, proposti a prezzi accessibili, da usare come base per costruirsi il proprio guardaroba.

