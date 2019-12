Manovra, stanziati 12 milioni di euro per contrastare la violenza sulle donne

«Lo stanziamento di 12 milioni di euro in tre anni per il contrasto alla violenza sulle donne sia un'importante notizia per i Centri antiviolenza. Non possiamo che essere grate alla senatrice Valeria Valente, prima firmataria dell'emendamento

Dodici milioni contro la: sono stati stanziati dall'emendamento allaapprovato dalla commissione Bilancio del. Si tratta di quattro milioni di euro in più per ogni anno dal 2020 al 2022 per il piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. «Un segnale molto importante, che si somma ad altre misure come l'estensione del risarcimento anche allo sfregio del volto e alla maggiore protezione degli orfani di femminicidio», dichiara la presidente della commissioneValeria Valente, prima firmataria dell’emendamento.