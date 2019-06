La vescova luterana, «sento di avere più cose in comune con i musulmani che non con i sovranisti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vescova luterana, Evra Brunne, di Stoccolma, apertamente gay, ha lanciato una provocazione che non mancherà di sollevare polemiche in mezza Europa. In pratica ha detto che per certi versi si sente di avere più cose in comune con i musulmani svedesi che non con le idee dei fondamentalisti cristiani. Un po' come quelli che in passato facevano le crociate. Il suo riferimento è a tanti cristiani svedesi, di area di ultra destra, che promuovono idee razziste pur su posizioni che si richiamano al cristianesimo.Partecipando ad una trasmissione radiofonica la vescova ha spiegato che con i musulmani, in Svezia, «non parliamo lo stesso linguaggio e non preghiamo Dio nello stesso modo, o abbiamo il medesimo look, noi però abbiamo gli stessi valori e possiamo vivere in una paese assieme avendo gli stessi diritti». Aggiugendo di avere più volte ripetuto che si sente spesso avere più cose in comune con i musulmani che incontra, con tanti cristiani di destra. Facendo poi una distinzione molto forte «tra la maggior parte dei musulmani e quella stretta minoranza che usa la religione a scoopo strumentale per commettere atti di terrorismo».