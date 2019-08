Il coraggio di “Miss Mamma”: «Ho subito 15 interventi, bisogna accettare le malattie senza vergogna»

La bellezza è nel coraggio, per “Miss mamma gold”. Elisa Ceretti, 48 anni di Forlì, indossa la fascia e racconta le due ferite. «Per 20 anni ho combattuto una malattia invalidante, ho subito 15 interventi. Il messaggio che voglio trasmettere alle ragazze, alle donne e a tutte le persone che soffrono è questo: bisogna accettare le limitazioni fisiche e parlarne senza vergogna».

Elisa ha conquistato il titolo (riservato alle mamme tra 46 e 55 anni) nell’ambito del concorso curato dalla Te.Ma Spettacoli, come riporta il Resto del Carlino. Ha due figlie, Giulia di 16 anni e Linda di 14. É un’arredatrice d’interni, realizza felpe e magliette dipinte a mano e ama stare con i bambini: segue progetti nelle scuole e nei centri estivi. La bella 48enne rivendica con orgoglio la forza che l'ha sostenuta in tanti anni difficili. «La mia malattia si chiama rettocolite ulcerosa, si tratta di una grave infiammazione di tutto il tratto intestinale. Mi sono sottoposta a quindici interventi. Alla fine, però, l’unica cosa da fare è stata l’asportazione. Un tratto di intestino è fuori dal mio corpo e sono costantemente collegata a una sacca. Dovrò farci i conti per il resto della mia vita. Un'invalidità molto dura da sopportare per chi ne soffre e difficile da comprendere per chi non la conosce. Penso che sia importante sensibilizzare le persone verso questa condizione, ho capito l’importanza di parlare di questo problema senza vergogna. E’ un po’ la mia missione. Anche ai bambini ricordo l’importanza di accettarsi senza vergogna, senza che malattie e limitazioni fisiche siano un cruccio: non sono colpa nostra, dobbiamo ricordarcelo».

