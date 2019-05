Individualità e inclusione: la collezione gender-neutral “Pride” conquista le passerelle

Nell'anno del mezzo secolo dai moti di Stonewall, la rivolta in un bar del Village che segnò la nascità delle campagne per i diritti dei gay, Polo Ralph Lauren lancia la collezione

Pride

, una

capsule

di cinque pezzi gender-neutral per adulti e bambini, accompagnata da una campagna all'insegna dei valori della individualità e dell'inclusione.



Lo stilista ha firmato a questo scopo una partnership con la Stonewall Community Foundation e donerà una percentuale dei ricavi a favore delle organizzazioni LGBTQIA+ di tutto il mondo. La campagna ha per testimonial un gruppo eterogeneo di individui tra cui il freeskier, campione olimpionico e attivista Gus Kensworthy, il ballerino Harper Watters; la scrittrice, comica e attrice Patti Harrison; il fotografo e modello Jacob Bixenman; l'attrice Josie Totah e gli affiliati dell'Istituto Hetrick-Martin, Tyriq e Cory con scatti del fotografo Cass Bird.



Tutti i partecipanti alla campagna hanno profonde radici nella comunità LGBTQIA+ e hanno dichiarato apertamente la propria individualità. La campagna social e digital, che verrà proposta sui diversi media LGBTQIA+, è appena partita. La collezione gender-neutral, è disponibile per adulti e bambini e rappresenta una nuova interpretazione dell'iconico Polo Pony con i colori dell'arcobaleno.



La capsule comprende una T-shirt, una Polo shirt, una felpa, una tote e un cappellino da baseball. Il 100% del prezzo di ogni T-shirt e il 50% del prezzo di ogni Polo shirt saranno devoluti alla Stonewall Community Foundation. Ralph Lauren Corporation e The Polo Ralph Lauren Foundation hanno una lunga tradizione di supporto della comunità gay tramite attività di volontariato, progetti aziendali, sovvenzioni finanziarie e partnership con Hetrick-Martin Institute, amfAR, AIDS Walk New York, God's Love We Deliver e The Elton John AIDS Foundation.



Ralph Lauren promuove anche gli standard globali delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti della comunità LGBTQIA+ sul posto di lavoro e dal 1990 sponsorizza la AIDS Walk New York. Per decenni la Polo shirt è stata usata per la raccolta di fondi in attività filantropiche come per il finanziamento della ricerca e della cura del cancro al seno.

