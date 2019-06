Addio a Gloria Vanderbilt: Life la incoronò "donna rinascimentale"

Nel 1968 la rivista Life l'aveva definita la versione al femminile dell'uomo rinascimentale. Era infatti una personalità poliedrica, Gloria Vanderbilt, erede della celebre famiglia newyorkese, artista, autrice e attrice americana, morta ieri all'età di 95 anni.



Madre di Anderson Cooper, uno dei mezzobusto più noti della tivù americana nonché tra gli anchor di punta della Cnn. I due sono anche apparsi assieme nello show della Cnn 'Anderson Livè e nel documentario di Hbo "Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt and Anderson Cooper".. Negli anni '30 a soli sei anni, dopo la morte del padre, fu protagonista di una battaglia legale tra la madre Gloria Morgan Vanderbilt e la zia paterna Gertrude Vanderbilt Whitney: ognuna delle due donne voleva avere la custodia della bambina, era l'unica figlia del magnate della ferrovia Reginald Vanderbilt e della sua seconda moglie, e quindi il controllo del patrimonio del padre. Da adulta, invece, divenne famosa per la sua linea di moda e profumi dando una sua impronta anche all'easywear: fu infatti la prima a creare una linea di jeans firmati, il suo nome era stampato sul retro.



"Ha vissuto tutta la sua vita agli occhi dell'opinione pubblica", ha detto Cooper in un commovente video necrologio trasmesso dalla CNN.

Era la madre di quattro figli e di quattro uomini, che subirono doppie tragedie quando il suo quarto marito morì improvvisamente e uno dei loro figli morì. Le sue relazioni includevano il defunto fotografo e regista Gordon Parks, la star del cinema Marlon Brando e il cantante attore Frank Sinatra, l'eccentrico miliardario Howard Hughes e lo scrittore Roald Dahl.

Negli ultimi anni, Vanderbilt è stata più conosciuta per le mostre della sua arte e per la sua scrittura, che comprende libri sull'arte e l'arredamento, quattro volumi di memorie e tre romanzi, come "Obsession: An Erotic Tale". È stata anche oggetto di numerosi libri, tra cui il best seller del racconto del 1980 del processo di custodia, "Little Gloria ... Happy at Last", di Barbara Goldsmith, e un tomo del 2010 che racconta la sua vita, "The World of Gloria Vanderbilt ", di Wendy Goodman. Il libro Goldsmith fu la base di un film della NBC TV del 1982 con lo stesso nome, nominato per sei Emmy Awards e un Golden Globe.

