Più libri più liberi: al via domani alla Nuvola, il programma della prima giornata

Gli appassionati di libri e di lettura hanno già segnato in agenda l’appuntamento. Torna, dal 6 al 10 dicembre, a Roma, presso il Centro Congressi La Nuvola, all’EUR Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria giunta quest’anno alla 22^ edizione.

Promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori Più libri è la prima fiera italiana dedicata esclusivamente all’editoria indipendente dove ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 650 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore.

Dal 2018 Più libri più liberi si è arricchita con il PLPL Business Centre, un’area di 500 mq a uso esclusivo degli operatori professionali: il punto di incontro di tutti gli attori del mondo editoriale italiano e internazionale.

Anche quest’anno Più libri più liberi manderà online le dirette degli eventi più attesi della fiera. Su Più libri TV sarà possibile seguire live e on demand gli incontri direttamente da casa.

Domani, 6 dicembre, l’inaugurazione, alle 11, presso lo Spazio Rai con i saluti delle autorità. Ma la giornata sarà ricca di appuntamenti e di occasioni di conoscenza. C’è davvero solo l’imbarazzo della scelta. Alle 10.30, all’arena Robinson, si terranno “Lezioni di giornalismo dal podcast a Instagram” con Angelo Melone Federico Pace.

Alle 12 seguirà, nello stesse posto, un incontro sul tema “Il popolo vittima di ogni guerra” con Ascanio Celestini e Fabio Tonacci.

La sala Vega, alle 12.30, ospiterà la presentazione della quinta edizione del premio letterario sportivo Invictus 2024 con la partecipazione di Gabriele Brocani, Giovanni Di Giorgi, Sandro Fioravanti, Michele Scicioli, Marino Bartoletti, Elisabetta Caporale, Fabio Del Giudice, Marco Perissa, Maria Innamorato, Giancarlo Righini e Maria Buttigieg.

Nella stessa sala, alle 14.30, “Storie di donne dal carcere romano di Rebibbia” con la presentazione del libro “I limoni non possono entrare” di Alessandra Caciolo e Stefania Zanda a cura di Ortica Edizioni.

Per parlare un po’ di Roma appuntamento alle 16.30, presso l’arena biblioteche di Roma dove di discuterà del coding delle biblioteche capitoline con l’assessore Andrea Catarci, Alessandra Benedetti e Aldo Piergjergji.

Per la rassegna “Scrittori che parlano di scrittori”, alle 17, in sala Polaris Mario Desiati discuterà di Fleur Jaeggy e Djarah Kan disquisirà su Franzt Fanon e Joesph Conrad.

Alla medesima ora, nella sala Elettra si parlerà di “Lazio è Cultura” in uno spazio curato dalla Regione Lazio.

La sala Antares ospiterà, alle 17.30, l’incontro con il Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l’onorevole Federico Mollicone.

Alle 17.30, in sala Sirio, verrà presentato il libro di Claudio Fracassi “Giordano Bruno, un uomo da bruciare” edito da Ugo Mursia Editore.

Incontro sul tema “L’Italia, l’Occidente, le guerre: pensieri di un tempo difficile”, alle 18, nell’arena Robinson.

Se ne discuterà con Massimo Giannini e Lucia Annunziata.

Sempre alle 18, ma nell’arena Polaris lectio magistralis di Helga Dentale, romana, docente per la formazione e ideatrice del Metodo Teatro in Gioco, esperta di pedagogia teatrale e linguaggi espressivi che conduce seminari e corsi di formazione a Roma e che presenterà il suo libro “Fare teatro non significa fare la recita” (Edizioni Lindau).

Lo Spazio Rai ospita, alle 18.30, “Promozione del libro, cosa conta davvero? Giornali, TV, Web, Fiere…Destinazione Francoforte”. Presenta Loretta Cavaricci. Interverranno Mauro Mazza, Juergen Boos, Annamaria Malato, Serena Bortone e Roberta Scorranese.

Alla medesima ora, ma nella sela Vega, a cura di Nova Delphi Libri, verrà presentato il progetto Ernesto Nathan: dalla breccia di Porta Pia alla marcia su Roma. Interverranno la curatrice Maria Patulli Trythall, Riccardo Di Segni, Pietro Finelli, Andrea Romano e Francesco Rutelli.

Il premio Strega Edoardo Nesi presenterà il suo “I lupi dentro” (La Nave di Teseo) assieme a Filippo Bologna, alle 18.30, nella sala Antares.

Syusy Blady racconterà, alle 19, nella sala Elettra, il suo libro “I miei viaggi che raccontano tutta un’altra Storia” a cura di Verdechiaro Edizioni.

Chi volesse conoscere il calendario completo di ogni giornata può scaricarlo all’indirizzo: https://plpl.it/wp-content/uploads/2018/11/PLPL23_PROGRAMMA_Digitale.pdf.

Il biglietto giornaliero costa 10 euro. Per i ragazzi tra 6 e 18 anni il prezzo è ridotto a 6 euro. Per gli over 65 il costo è di 8 euro. Paga 30 euro chi sceglie di visitare la fiera per tutti e 5 i giorni di apertura. Per gli operatori di settore il costo è di 20 euro.