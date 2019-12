Latina, vigili del fuoco: nel giorno di Santa Barbara ufficializzata la notizia della nuova caserma, sarà all'ex Sani

Ultimo aggiornamento: 12:14

La nuova sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina sarà realtà a gennaio 2020. La notizia arriva in concomitanza della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, che si festeggia oggi. Questa mattina alle 9,30 è stata deposta una corona al cimitero per il vigile Giuliano Carturan, quindi la cerimonia è proseguita con la messa alle 11 nella cattedrale San Marco, officiata dal vescovo Mariano Crociata. Quest'anno per la prima volta si festeggia insieme alla Capitaneria di Porto, che ha la stessa patrona.Per la nuova sede la soddisfazione è tanta: a Latina è attesa da almeno un decennio e la comandante Clara Modesto ha lavorato da subito a questo obiettivo, trovando terreno fertile nella presidenza in Via Costa di Carlo Medici. «Un grandissimo passo avanti afferma la comandante La sede individuata è ufficialmente quella dell'ex istituto per geometri Sani di Viale Le Corbusier. Nel decreto del Mef sono state inserite le somme necessarie per il passaggio di proprietà dalla Provincia, ente attualmente proprietario dell'immobile, al Demanio, che ha già assegnato la destinazione a noi».Le carte sono pronte: in questi ultimi mesi si è lavorato perché fosse tutto a posto nel momento in cui i soldi sarebbero stati esigibili e la data ormai è prossima: lo saranno dal primo gennaio e nell'arco di pochi giorni dovrebbero essere messe le firme davanti al notaio. Il prezzo di vendita è di circa tre milioni e mezzo di euro. Poi ci saranno i lavori di adattamento a caserma e infine avverrà il trasferimento, sulla cui data effettiva non è però possibile ancora fare previsioni.La caserma di Piazzale Carturan non è più adatta da tempo alle esigenze del Corpo, e negli anni è diventata troppo centrale: ai vigili del fuoco serve una sede non solo più grande, ma anche un punto di partenza che dia loro la possibilità di muoversi più agevolmente da un capo all'altro della città. La vicinanza della Pontina può servire a questo, ma trovarsi su un'arteria di scorrimento come quella di Viale Le Corbusier in caso di indisponibilità della 148, rappresenta una buona alternativa per raggiungere sia il centro che i borghi.IL BILANCIOPer avere un'idea del lavoro svolto quotidianamente dai vigili del fuoco di Latina, alcuni numeri del bilancio delle attività del 2019. Parliamo di un comando che effettua circa diecimila interventi all'anno: quest'anno sono stati 9783 quelli per il soccorso (in aumento rispetto al 2018 di circa il 4%), mentre 1973 quelli per incendi boschivi, in aumento di circa il 50% rispetto all'anno precedente. Le chiamate al 115 sono state oltre 45mila.Non solo interventi di routine, ma anche indagini e sicurezza sul lavoro: 40 le attività di polizia giudiziaria eseguite su delega delle Procure della Repubblica di Latina e di Cassino; 20 le attività investigative nella ricerca delle cause di incendio o esplosioni di cui 8 su delega specifica della Procura (96 sono state le notizie di reato, di cui 37 contro ignoti); 34 gli esposti e le denunce pervenuti, di cui 26 nei luoghi di lavoro.Duecentocinquanta gli accessi nelle attività lavorative; 80 gli accertamenti di polizia giudiziaria nella attività di controllo della prevenzione incendi con 160 prescrizioni impartite; 62 notizie di reato di cui 49 procedimenti ai sensi della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.