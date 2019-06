Un giardino dell'asilo nido nel quartiere San Lorenzo per ricordare Desirée Mariottini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porta il nome di Desirée Mariottini il giardino dell’asilo nido di via Campania 81, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Ieri pomeriggio la cerimonia di intitolazione alla presenza dei familiari della ragazza di Cisterna morta il 19 ottobre scorso ad appena 16 anni all’interno di edificio abbandonato di quel quartiere. Una morte per la quale proprio ieri la Procura di Roma ha chiesto sette rinvii a giudizio per concorso in omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di sostanze stupefacenti. Ieri il progetto di riqualificazione dell’asilo nido “Regina Margherita” è diventato realtà nello stesso quartiere dove la giovane ha perso drammaticamente la vita e quella targa la ricorderà per sempre. Ad assistere c’erano la mamma, il papà, la sorellina e i nonni di Desirée oltre all’assessore regionale all’urbanistica e alle politiche abitative Massimiliano Valeriani.