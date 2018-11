Teatro D'Annunzio a Latina ancora inagibile. Di Francia: servono nuovi lavori, due spettacoli al Moderno

Nuove grane per il Teatro D'Annunzio a Latina. Lo ha spiegato in una conferenza stampa iniziata questo pomeriggio alle 15 l'assessore alla Cultura del Comune, Silvio Di Francia. L'aveva convocata «per importanti comunicazioni». E' infatti ha spiegato l'assessore che «servono nuovi lavori per rendere agibile il Teatro D'Annunzio» e per questo il prossimo spettacolo della stagione con Stefania Rocca e forse anche quello successivo verranno spostati al teatro Moderno. Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA