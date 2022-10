Suv fuori strada, muore 34enne di Cori

Incidente mortale nella notte appena, a perdere la vita un uomo di 34 anni alla guida di un Nissan Quasquai. E' accaduto intorno alle 3 in via via Stoza, l'uomo è morto sul colpo dopo aver perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada.



Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che al loro arrivo hanno solo potuto constatare il decesso. Rilievi effettuati dai militari della stazione di Cori diretti dal comandante Luca Cuoco, coadiuvati dai colleghi di Cisterna sotto il coordinamento del reparto territoriale di Aprilia. Le operazioni di recupero e rimozione sono terminate nella mattinata di oggi alle 6.