Serata di spettacoli ed acquisti, Notte Bianca a Cisterna

Sarà una lunga notte di spettacoli, musica, concerti, incontri, cultura, food e shopping quella organizzata per questa sera, domenica 3 luglio, dai commercianti del Centro di Cisterna, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina. Con l’inizio dei saldi estivi, torna la “Notte Bianca” nelle piazze e vie del centro città.



Nutrito e variegato il programma proposto ai residenti e visitatori.

Si inizierà alle 19 con le visite guidate e gratuite nelle Grotte di Palazzo Caetani. I gruppi di visita si succederanno ogni 20 minuti con partenza dall’ingresso delle grotte, sito nella corte del palazzo, senza bisogno di prenotazione.

Contemporaneamente, all’interno della corte fino alle ore 21, l’Astrolabio curerà un laboratorio per bambini ludico-creativo per la trasmissione dei saperi con attività di lettura, artigianato, nuove tecnologie, ambiente e cittadinanza attiva.



In Piazza Aurelio Saffi, invece si terrà il concerto dei musicisti e allievi dell’Associazione Musicale Angelica di Cisterna.

A partire dalle ore 21 si animeranno anche Piazza Amedeo di Savoia con la tribute band “Rino Gaetano Revisited” e un middle di grandi successi, Piazza XIX Marzo con la cultura e le tradizioni dei butteri nello stand allestito dall’associazione i Butteri di Cisterna, inoltre Largo Risorgimento e Largo Silvio Pellico con lo spettacolo itinerante con clown, giocoleria ed equilibrismo con il “Duo senza rota” e spettacoli circensi del Fire Animation.

«Accogliamo con favore – affermano gli assessori alle attività produttive, Emiliano Cerro, alle politiche Giovanili, Michela Mariottini, e la delegata al Turismo ed Eventi, Aura Contarino – l’iniziativa dei commercianti del centro città che coniuga turismo, cultura e sostegno all’economia locale. Un preludio della rassegna “Cisterna Estate” e un’opportunità di svago, socializzazione e shopping».