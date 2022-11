Scooter esce di strada e finisce contro un palo a Cisterna: morto un uomo di 55 anni

Tragedia al confine tra Cisterna, Sermoneta e Latina. In via La Gialla, nei pressi di Doganella di Ninfa un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada e si è schiantato contro un palo morendo sul colpo.

L'impatto (sopra il luogo dell'incidente, immagine Google Maps) è avvenuto nei pressi del ristorante il Pescheto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla se non constatare la morte del 55enne che abitava poco distante. In questo momento gli agenti della polizia locale di Cisterna stanno procedendo ai rilievi con l'ausilio dei volontari della protezione civile arrivati sul posto con due torri faro. La strada è stata chiusa.