Sabaudia: rocambolesco incidente, feriti 4 ragazzi

Rocambolesco incidente oggi pomeriggio, in via Migliara 53, a Sabaudia. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat 500 con a bordo 4 ragazzi è uscita di strada, si è cappottata ed è finita nel bosco del Parco Nazionale del Circeo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunte due autoambulanze che hanno trasportato i due feriti più gravi al Goretti di Latina ed i due che hanno riportato ferite più lievi al Fiorini di Terracina.