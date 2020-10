Sabaudia: grave incidente sull'Appia, auto finisce nel canale

Grave incidente questa mattina lungo l'Appia, all'incrocio con la Migliara 54, nel territorio di Sabaudia. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamenti ed una delle due, a causa dell'impatto, è finita nel canale. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i Vigili del Fuoco con i mezzi anfibi e le autoambulanze del 118. Si è reso necessario chiudere la strada. Il traffico è stato deviato su vie limitrofe. A dare supporto per la viabilità i volontari dell'ANC di Sabaudia.

