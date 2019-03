Q4, abbandonato nell'erba il cartello di intitolazione dell'Oasi a Susetta Guerrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da qualche giorno il cartello con il quale l’Oasi Verde del quartiere Q4 di Latina è stata intitolata alla giornalista scomparsa a 39 anni, Susetta Guerrini, giace a terra, caduto probabilmente a causa dell’usura del paletto in legno che lo sostiene. Il palo è infatti evidentemente ammalorato, probabilmente si tratta di legno non trattato e quindi a contatto con acqua e umidità si è letteralmente sbriciolato.L’insegna era stata installata appena un anno fa su iniziativa del Comune di Latina nell’ambito di una serie di iniziative tese a valorizzare nella toponomastica cittadina alcune figure femminili. Ad oggi, però, nonostante le numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti nel quartiere e dei familiari, con tanto di foto sui social network, il cartello continua ad essere ancora tristemente a terra: non è ancoro stato ripristinato e continua a rimanere in mezzo all’erba alta dell’area verde. Un’immagine di scarsa attenzione rispetto alla manutenzione del verde pubblico e soprattutto della memoria di Susetta Guerrini alla quale quel parco è stato dedicato.