Nuova bomba a Fondi, danneggiata una macchina

Ancora un’intimidazione a Fondi. E di nuovo tramite una bomba in notturna. Dopo quella scoppiata fuori un’abitazione di via Nino Bixio il 23 marzo, poco prima della mezzanotte di lunedì ne è deflagrata una piazzata su un’auto.

Si tratta di una Fiat 500L di colore bianco, parcheggiata in via Gaetano Salvemini e pesantemente danneggiata nella parte anteriore. Appartiene a una 36enne casalinga della Piana. Legata a un 38enne arrestato nei mesi scorsi per spaccio di droga, posto ai domiciliari proprio nella stessa strada. Un avvertimento trasversale, secondo le prime ipotesi investigative.

Dopo l’allarme, scattato alle 23.30, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza, seguiti dai colleghi della Compagnia. Al lavoro sul posto, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA