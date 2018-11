Muore al Goretti di Latina due settimane dopo l'incidente, lascia la moglie e un figlio appena nato

LENOLA - Cordoglio a Lenola e Fondi per la scomparsa di Ivan Lo Stocco. Il 36enne, coinvolto in un incidente lo scorso 17 ottobre sull'Appia, all'altezza dell'intersezione per via Vetrine a Fondi, è deceduto questa notte presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Tre le auto coinvolte nello scontro tra cui la Smart su cui viaggiava Ivan.



L'uomo, autista di pullman e scuolabus molto conosciuto sia a Lenola che a Fondi, ha lottato a lungo ma nelle ultime ore si era improvvisamente aggravato.



Ivan Lo Stocco, figlio del comandante della Municipale di Lenola Arnaldo, lascia la moglie, un bimbo nato da pochissimi mesi e un altro figlio in arrivo. Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA