Malore sul litorale di Fondi: pescatore muore sul molo che tanto amava

Stava pescando sul molo di Sant'Anastasia, sul litorale di Fondi , quando ha accusato un forte dolore al petto e ha chiesto aiuto. Immediata la macchina dei soccorsi, l'elicottero del 118 è persino atterrato accanto al ponte ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano ma ogni tentativo è risultato vano.Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, cardiopatico, sia caduto dalla scogliera dopo aver accusato il malore.La vittima è molto nota nella località costiera: amava pescare e si recava tutte le mattine con la moglie sullo stesso molo. La donna lo seguiva per fargli compagnia e per assicurarsi che stesse bene alla luce dei gravi problemi di cuore di cui entrambi erano a conoscenza.Cordoglio in città per la scomparsa dell'uomo che ha trascorso le sue ultime ore sul mare, nel luogo che ama di più.