Latina, via Saffi chiusa al traffico per salvare un cagnolino chiuso da giorni in un appartamento

Via Aurelio Saffi, nel centro di Latina, è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale per permettere ai vigili del fuoco di intervenire in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo per salvare un cagnolino. Erano giorni che i vicini lo sentivano abbaiare e alla fine qualcuno ha telefonato alla polizia locale per segnalare l'abbandono. A quel punto è scattata l'operazione di salvataggio: i pompieri, mediante l'utilizzo di un'autoscala, hanno raggiunto l'abitazione all'ultimo piano di un palazzo per mettere in salvo l'animale che non mangiava e beveva da almeno tre giorni, mentre in strada si era radunata una folla di cuiriosi.

Fortunatamente, l'animale era in condizioni accettabili e dopo il salvataggio, è stato affidato all'Asl veterinaria per essere trasferito in un canile, mentre si sta cercando di rintracciare l'affittuaria dell'appartamento.