A vent'anni rapinò un tabaccaio a Minturno, arrestato dieci anni dopo

I carabinieri della Stazione di Formia hanno arrestato mercoledì pomriggio un trentenne, disoccupato, gravato da precedenti di Polizia, «in ottemperanza all’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma per reato di rapina».

L'uomo è finito in carcere per i fatti del 7 gennaio 2011 quando fu arrestato per la rapina in una tabaccheria a Minturno in concorso con altri coetanei. Il trentenne, tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dovrà scontare una pena residua di un anno e otto mesi.

