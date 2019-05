Latina. Europee, De Meo (FI) presenta la candidatura e inaugura il point

Inaugurato a Latina il point elettorale di Salvatore De Meo, candidato per Forza Italia alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. De Meo, già sindaco di Fondi per due mandati, ha poco prima presentato la propria candidatura al Circolo cittadino, alla presenza del coordinatore regionale di FI, Claudio Fazzone, del segretario provinciale, Alessandro Calvi, dei consiglieri comunali del capoluogo, Giorgio Ialongo e Giovanna MIele.



Tra i temi della sua campagna elettorale, De Meo ha citato in particolare i giovani, le infrastrutture, l’occupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA