Covid, morto il sacerdote don Giuseppe Mazzoli: cordoglio nella diocesi

E' morto a 82 anni don Giuseppe Mazzoli, stroncato dal Covid 19. Era malato da tempo ed era stato contagiato dal virus che non gli ha lasciato scampo. Per anni era stato parroco a Latina, in via Nascosa, ma non esercitava il ministero da tempo e si era ritirato nella sua casa di Norma dove domani - giovedì 8 aprile alle 10 - ci sarà la tumulazione della salma presso il cimitero. Una messa din suffragio, invece, sarà celebrata il 14 aprile, alle 18.30 presso la parrocchia della Santissima Annunziata di Norma.

«La nostra Comunità – ha commentato il sindaco di Norma, Gianfranco Tessitori – a causa del Covid subisce un’altra grave perdita. Tutta la comunità oggi si stringe, in un grande abbraccio, nel cordoglio e nell’immenso dolore alla famiglia del caro Padre Giuseppe Mazzoli, uomo e parroco ineguagliabile, modello per tutti, possiamo solo dire di essere stati fortunati ad averlo incontrato nella nostra vita. Resterà sempre nei ricordi con la più alta stima». Cordoglio nella diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno.

