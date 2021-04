Covid Latina, bollettino 7 aprile 2021: solo 63 nuovi casi

Solo 63 nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Latina, ma il numero basso non deve ingannare, il dato odierno è relativo ai tamponi (pochi) effettuati il giorno di Pasqua. Ieri i nuovi casi erano stati addirittura 233. Il dato più alto è relativo ad Aprilia (12 nuovi casi), segue Latina con 10. Sono gli unici comuni pontini in doppia cifra. Purtroppo ancora due morti per Covid, uno a Fondi e uno a Pontinia.

Resta comunque la pressione sul Goretti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 17 ricoveri. Alto il numero dei negativizzati: sono stati 152. Mentre nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati 1385 pontini.

