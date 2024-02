Il ministro Valditara in visita all'istituto San Benedetto di Latina

Giovedì 8 Febbraio 2024, 13:15

«La scuola è libertà, è lavoro, è cultura ma è anche fornire gli strumenti per riuscire a realizzarsi professionalmente. E chi meglio di un istituto tecnico può apprezzare un principio di questo tipo, perché un istituto tecnico deve fornire gli strumenti culturali fondamentali, ma deve anche creare quella sinergia strettissima con il mondo dell'impresa». Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all'Istituto San Benedetto, a Latina.

«Secondo i dati Unioncamere, si perdono 38 miliardi di Pil all'anno perché il 48% delle qualifiche non viene coperto, ma pensate anche allo spreco di posti di lavoro - aggiunge - Tanti giovani disoccupati non trovano posto di lavoro perché non c'è una scuola modellata sulle esigenze delle imprese. E allora se noi non abbiamo il coraggio di costruire una scuola che dia lavoro ai nostri giovani facciamo solo fuffa». Il punto fondamentale, sottolinea ancora Valditara, è che «la scuola deve dare lavoro ai nostri giovani altrimenti li prende in giro. Una scuola vera e seria è quella che si ispira a due principi: libertà e lavoro, forte valenza culturale ma anche capacità di formare al lavoro». «E allora ecco perché è importante l'istituto tecnico, l'istituto professionale - conclude - perché qua si creano straordinarie opportunità di lavoro».

Intervista al ministro Valditara in visita al San Benedetto di Latina.