Incidente mortale sulla Flacca a Fondi: travolto e ucciso un ciclista

Drammatico incidente stradale sulla Flacca a Fondi , a poche centinaia di metri dal semaforo di Tumulito.Una ragazza stava guidando in direzione Sperlonga quando ha travolto uno straniero in bici, un indiano dai primi elementi raccolti.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia Stradale che ora sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. La conducente, ancora sotto shock per l'accaduto, avrebbe visto il ciclista solo all'ultimo istante per un problema di visibilità legato alla presenza di un grosso ramo.Violentissimo l'impatto: la bici ha completamente sfondato il muso dell'utilitaria mentre la vittima è sbalzata sul tetto della vettura.Immediato l'intervento del 118 ma all'arrivo dei sanitari per l'uomo sulla due ruote non c'era più nulla da fare. La conducente è stata invece portata all'ospedale "Fiorini" di Terracina.Non sono mancati momenti di tensione all'arrivo degli amici e dei familiari dello straniero, residente a poca distanza dal luogo della tragedia.