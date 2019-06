Hc Fondi, una serie di acquisti dietro l'altro: l'ultimo colpo è il pivot ex Gaeta Vito Claudio Marino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serie di acquisti in successione per l’Hc Fondi (serie A1 di pallamano) del presidente Vincenzo De Santis. L’ultimo colpo del ds Guglielmo Di Perna è il pivot Vito Claudio Marino, classe 1996, proveniente dal Gaeta Sporting Club, team in cui ha militato nell’ultima stagione dopo l’esperienza vissuta in Veneto con la maglia del Malo. Nonostante la giovane età, Marino può vantare una buona esperienza, avendo vinto due titoli italiani giovanili (under14 e under 16), due scudetti (2013/2014 e 2015/2016) e due Coppe Italia (2013/2014 – 2015/2016) con la Junior Fasano, formazione in cui è cresciuto. Con la maglia azzurra della Nazionale, il neo rossoblù ha partecipato all’Interamnia World Cup nel 2012, ai Mediterranean Handball Championship Under 18 ad Hammamet nel 2013 e Chieti nel 2014 e alle qualificazioni per i Campionati Europei Under 18 in Bielorussia nel 2014. Oltre all’handball indoor, da diversi anni Marino è un punto di riferimento anche per il beach handball: in tale disciplina, infatti, è costantemente nel giro della nazionale e dal 9 al 12 giugno scorso ha preso parte allo stage di Chieti. “Ringrazio l'HC fondi per avermi cercato e voluto, proponendomi un progetto allettante. Questo mi carica molto e mi impegna a dare il massimo per la prossima stagione. Sono, quindi, a disposizione del mister e a fianco dei miei compagni con cui spero di raggiungere un buon risultato finale. Sono anche contento di ritrovare un forte giocatore come Leal, già compagno a Fasano, e sicuro che con lui, i nuovi innesti e il resto della squadra potremo toglierci tante soddisfazioni”. Alla corte del tecnico Giacinto De Santis erano arrivati in precedenza anche il terzino brasiliano Oliveira, l’ala Zanghirati, il terzino Miceli, oltre alle importanti conferme di Leal, Rosso, Soliani e al gruppo di giocatori fondani. La prossima stagione l'HC Fonndi sarà nuovamente tra le 14 formazioni di A1 insieme allo Sporting Club Gaeta.