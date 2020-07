Formia, positivo al Covid-19 anche un altro dipendente comunale

Un altro dipendente del Comune di Formia risultato positivo. Dopo aver avuto tutti gli esiti dei test sierologici dei dipendenti e degli amministratori, circa 200, riscontrandone due con componente anticorpale positiva, il sindaco Paola Villa ha disposto, per questi due dipendenti il tampone.



Per un dipendente, notizia di questa mattina, il tampone è positivo, e sia l'amministrazione comunale che l'Asl stanno ricostruendo il link epidemiologico. Pertanto è stato disposto per altri sei dipendenti l'esame del tampone, pur avendo il sierologico negativo.



"La ricostruzione - spiega il sindaco Villa - sarà anche fatta alla luce che il dipendente è in ferie dal lavoro ormai da 13 giorni, sarà premura dell'asl approfondire tutti i contatti avuti fuori dal posto di lavoro. Una cosa preme dire e sottolineare: il dipendente sta bene ed è in isolamento domiciliare". © RIPRODUZIONE RISERVATA