di Sandro Gionti

I vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta sono intervenuti oggi, poco prima delle 14, per un incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, in un seminterrato in via del Mare, nel quartiere formiano di Gianola. Le fiamme hanno interessato un vano sottoscala esterno, adibito a deposito per contatori di energia elettrica di un condominio. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente laboriose, per la presenza di materiale elettrico, particolarmente delicate le fasi di spegnimento. Dai primi rilievi, eseguiti sia dai vigili del fuoco che dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, sembra che l’incendio sia stato determinato da cause accidentali. Il fumo ha annerito le scale e le pareti del seminterrato e del primo piano. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, che ha pesantemente danneggiato i contatori.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



