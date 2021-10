Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 16:27

Eligio Tombolillo torna sindaco di Pontinia. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, il distacco tra il medico e il primo cittadino uscente, Carlo Medici, è impossibile da colmare e lo stesso Medici ha chiamato lo sfidante per riconoscere la sua vittoria. Vince la lista "Progetto per Pontinia" e Tombolillo, medico di base, si avvia al suo quarto mandato alla guida della città.

L'affluenza alle urne è stata del 74,51%