E' scomparso a Formia Giuseppe Orlandi, l'imprenditore aveva 81 anni

E’ scomparso oggi a Formia, all’età di 81 anni, Giuseppe Orlandi, il noto imprenditore che, proseguendo l’impegno commerciale avviato nell’immediato dopoguerra dal padre e dallo zio, ha dato vita, con i suoi familiari, a metà degli anni 60, alla struttura commerciale di via Vitruvio poi ampliata nel ‘70 e, infine, trasformata nel 2000 nell’ “Orlandi Formia Center” ed estesa anche ad altri settori (abbigliamento, giocattoli, arredamento, accessori per bagno) con l’aggiunta di ulteriori attività legate ad importanti marchi nazionali ed esteri. Una vita spesa interamente nel settore del commercio, sottolineata con espressioni commosse anche dal presidente della Confcommercio, Giovanni Acampora, che in un post ne ha tessuto le lodi di persona perbene che ha svolto un ruolo importante nel commercio a Formia e nell’intero comprensorio.

Alla moglie Carla ed ai tre figli (uno dei quali, Giovanni, è stato fino a pochi anni fa presidente dell’Ascom Confcommercio di Formia) sono pervenuti messaggi di cordoglio da varie parti della provincia e della regione. I funerali si svolgeranno domani, venerdì, alle 10, a Formia, nella chiesa del Sacro Cuore a Vindicio.