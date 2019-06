Disinnescati i due ordigni bellici rinvenuti a Fondi: erano bombe da 20 libbre l'una

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati fatti brillare ieri i due ordigni bellici rinvenuti nei giorni scorsi sul territorio del comune di Fondi, in zonae in localitàIl primo, era stato trovato a metà maggio da un privato mentre arava un piccolo appezzamento di terra Il secondo è invece spuntato fuori tra le radure, nei pressi del laghetto di Settecannelle.In entrambi i casi, secondo gli artificieri del 21º Reggimento Genio Guastatori di Caserta, si trattava di bombe da 20 libbre l'una.Gli ordigni sono stati trasferiti alla cava di San Raffaele e fatti brillare in tutta sicurezza. Prezioso il supporto logistico della Municipale e della Croce Rossa di Fondi che ha messo a disposizione la propria ambulanza medicalizzata come d'obbligo in queste circostanze.Questa volta, per fortuna, le operazioni di rimozione e brillamento sono avvenute senza la necessità di evacuare o allertare la città come invece avvenuto lo scorso 6 maggio con la bomba rinvenuta in zona Rio Fresco a Formia