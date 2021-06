Covid, il bollettino della Asl di oggi 21 giugno: tre nuovi casi e zero decessi

Tre nuovi casi Covid in provincia di Latina segnalati dal bollettino odierno della Asl di Latina. I nuovi contagi, che si riferiscono alla giornata di ieri, sono stati individuati tra persone residenti nei comuni di Cisterna, Latina e Ponza. Zero i decessi, mentre il bollettino segnala un nuovo ricovero. Sempre nella giornata di ieri, inoltre, in provincia di Latina sono state somministrate 3.452 dosi di vaccini anti-Covid negli hub pontini, in tre dei quali è stato concluso anche l’open day junior dedicato alla vaccinazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni.