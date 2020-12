LA SITUAZIONE

«Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 162 nuovi casi positivi in provincia di Latina». Il bollettino della Asl pontina ha confermato ieri un trend che fa ben sperare: 20 casi meno del giorno precedente e soprattutto zero vittime.

Zero decessi. E' la migliore notizia di ieri, visti i 32 morti dell'ultima settimana e gli oltre 130 dalla metà di ottobre. Negli ultimi 47 giorni un giorno senza vittime c'era stato solo un'altra volta, il 29 novembre, poi morti su morti. Dall'inizio della pandemia il Covid ha ucciso in provincia di Latina 174 persone.

IL TREND

Purtroppo tornano a salire, anche se di poco, gli attuali positivi: sono 7263 (contro i 7194 di ieri). Stabili i ricoverati: sono 126, comunque il livello più basso di pressione sul Goreti da metà ottobre. Si registrano altri 93 guariti nelle ultime 24 ore: in totale i negatizizzati superano quota 3500 e sono un terzo delle persone che da marzo si sono ammalate.

STOP RICOVERI

Il Dipartimento di prevenzione della Asl ha disposto ieri lo stop dei ricoveri del reparto di Medicina universitaria presso l'Icot di Latina dopo che erano rimasti contagiati 6 pazienti dei 23 ricoverati, 5 dei 40 medici, e due dei 35 paramedici. L'Icot ha immediatamente bloccato i ricoveri in quel reparto, avviato la completa sanificazione.

LA MAPPA

I nuovi casi sono distribuiti in 22 comuni della provincia.

Questa la mappa dei contagi nelle ultime 24 ore: Latina (50), Aprilia (27), Cisterna di Latina (12), Terracina (9), Formia (9), Minturno (8), Sezze (8), di Sonnino (7), Gaeta (5), Cori (5), Priverno (5), Fondi (2), Itri (2), Monte San Biagio (1), Pontinia (3), Prossedi (1), Rocca Massima (1), Sabaudia (3), San Felice Circeo (2), Sperlonga (1), Castelforte (1).

Su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (-3.597) si registrano 1.372 casi positivi (-260), 46 i decessi (+32) e +2.023 i guariti. Calano i casi e Roma città scende al di sotto degli 800 casi. I guariti superano i nuovi casi positivi. Del totale dei casi registrati oggi 798 sono nella città di Roma. Nelle altre province si contano 282 nuovi positivi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore. La stragrande maggioranza è stata riscontrata a Latina (162 nuovi casi, come detto) mentre nelle Altre Asl i numeri sono stati decisamente più bassi: a Frosinone 55, a Viterbo 37 e appena 28 a Rieti.



