Caduti nello sbarco del 1944, cerimonia al monumento inaugurato da Roger Waters

E' in programma lunedì 18 febbraio ad Aprilia una cerimonia in ricordo dei caduti a seguito dello sbarco alleato del 1944, in occasione del quinto anniversario dall’inaugurazione del Monumento che ricorda quanti hanno perso la vita o sono risultati dispersi e rimasti senza sepoltura. Inaugurazione che avvenne alla presenza di Roger Waters , il padre del quale è morto nei pressi del fosso della Moletta - ad Aprilia - dopo essere sbarcato ad AnzioL'appuntamento è presso il Comprensorio Studentesco “Antonio Meucci e Carlo e Nello Rosselli” a partire dalle 9,30, quando è previsto il raduno delle autorità. A seguire la deposizione di una corona d’alloro, i saluti istituzionali e quindi l'intervento degli alunni degli istituti superiori, in ricordo dei caduti delle guerre per rafforzare scelte di pace.«L’Amministrazione comunale - si legge nel manifesto diffuso dall'ente - ricorda il sacrificio di chi ha combattuto per la liberazione del suolo italiano e per gli ideali di pace, giustizia e democrazia»