Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita durante una regata valida per gli International Games di windsurf in corso in questi giorni a Campione del Garda, nel Bresciano. La ragazza, durante una manovra, è stata colpita alla testa dal boma del suo windsurf ed è caduta in acqua. È stata trasportata agli Spedali civili di Brescia.

