Insegnante in pensione cosparso di alcol e bruciato vivo in casa: fermato il figlio

COLLEPASSO - Assassinato nella sua abitazione, dopo essere stato cosparso di alcol e incendiato. L'uomo è stato trovato in bagno con il corpo in buona parte carbonizzato. E' successo nel pomeriggio di oggi a Collepasso. La vittima è Antonio Leo, 89 anni. L'omicidio si è consumato al primo piano della sua abitazione in via Roma, angolo via Sturzo, a Collepasso, poco lontano dalla caserma dei carabinieri.

Ad avvisare i militari, che sono sul posto insieme alla Scientifica, sarebbe stato Vittorio Leo, il figlio 48enne della vittima, titolare di un'agenzia immobiliare, che si trovava in casa al momento della tragedia e che in questi minuti viene ascoltato in caserma.

L'uomo viveva da solo nella villetta bifamiliare in cui si è consumato l'omicidio ed era vedovo da circa un anno mentre l'altra figlia lavora come psicologa a Roma.



