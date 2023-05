Treviso, guardia giurata uccide il fratello e la cognata poi chiama il 112: «Correte»

Un uomo è stato fermato per l'omicidio di uomo e una donna, trovati morti all'interno della loro abitazione a Paese ( Treviso). Si tratterebbe dunque di un duplice omicidio, e non di un omicidio-suicidio come appreso in un primo momento. L'uomo si trova nella caserma dei Carabinieri di Treviso. L'arma del delitto è una pistola. L'uomo fermato è Massimo Pestrin, guardia giurata, del 1972, che ha sparato al fratello Giancarlo Pestrin e alla cognata Martina Sandre. L'uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Treviso e ha già confessato il delitto.

Cosa e' successo

I colpi di arma da fuoco si sono sentiti in tutto il quartiere intorno a via Monsignor Breda oggi, per questo, intorno all'una e mezza, le segnalazioni sono cominciate ad arrivare alle forze dell'ordine che si sono tempestivamente portate sul posto. La scena che i militari si sono trovati di fronte è stata tremenda: nella cucina di un'abitazione c'erano i cadaveri delle due vittime, colpiti più volte dai proiettili, soprattutto alla schiena. L'omicida ha usato una pistola regolarmente detenuta. L'uomo, secondo i primi riscontri capace di intendere e volere, è stato fermato poco dopo, non sono ancora chiare le circostanze, ha confessato il delitto ma per il momento non si conosce il movente.

La mamma di Martina uccisa in un rogo

Martina Sandre, secondo quanto si è appreso, sarebbe la figlia di una delle due vittime del rogo di Castagnole, Fiorella Sandre.