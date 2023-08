La Traviata di Verdi per la prima volta in LIS al teatro antico di Taormina, il maestro Costa: «Siamo andati oltre l’essenza della musica»

Sabato 26 Agosto 2023, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:40

L’opera lirica tradotta nella lingua dei segni italiana, una performance parallela di quattro interpreti che con i loro corpi e i loro volti hanno dato vita a uno spettacolo nello spettacolo. Il teatro antico di Taormina ha ospitato per la prima volta lo scorso 24 agosto un’opera lirica fruibile anche dalle persone sorde. «Un onore fare musica per un pubblico così importante ed eterogeneo dal punto di vista culturale e sociale», ha detto il direttore d'orchestra, il maestro Filippo Arlia.

La Traviata di Giuseppe Verdi ha preso vita in un inedito progetto in collaborazione con l'Associazione "Sicilia, turismo per Tutti" di Siracusa. Assoluti protagonisti due tra i complessi di maggiore rilievo con la direzione artistica di Francesco Costa, il Coro Lirico Siciliano, ideatore della manifestazione, e l'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti dal maestro Arlia, che, dopo Siracusa, lo scorso 5 agosto, ha doppiato il primato italiano di lirica in Lis anche a Taormina.

«Siamo riuscita ad andare oltre l’essenza della musica.- spiega il Maestro Costa - In un epoca di forte inquinamento acustico, bisogna tornare a sentire e non ascoltare. Abbiamo ideato un modo per rendere l’opera nata popolare e per tutti, veramente per tutti».

Ma come è stato possibile tradurre la Traviata in Lis? Dietro la performance delle interpreti un lungo studio. Dapprima la lingua di Verdi è stata modernizzata e resa in un italiano di uso comune, solo successivamente è stata tradotta in LIS. Un italiano, spiegano le interpreti, facile e immediato che permetta al pubblico dei sordi di seguire al tempo stesso le interpreti e il palco del teatro. Le espressioni del volto, i segni, gli sguardi delle interpreti hanno accompagnato in un unicum il Balletto originale flamenco di Murcia (Spagna) diretto da Matilde Rubio. La Traviata è arrivata a Taormina come ultima di tre serate che, opportunamente, sono state indicate come "trittico d'eccezione", che ha visto la partecipazione di oltre 8 mila persone nella càvea della città del centauro: si è passati, senza soluzione di continuità, dal rock dell'omaggio ai Pink Floyd, alle musiche di Ennio Morricone e, infine, alla Traviata, appunto, dimostrando una duttilità davvero senza precedenti. Un grande festival, nell'edizione 2023, dunque, della durata di oltre due mesi, con la produzione di oltre 40 serate di spettacolo in ogni angolo della Sicilia e della Calabria, che porta la cultura dovunque ci sia una pietra d'epoca Greca o romana che meriti di essere valorizzata. Fino a metà settembre il Coro Lirico Siciliano sarà impegnato ancora in numerosi eventi, tra i quali spicca la partecipazione, assieme alla Filarmonica della Calabria, ai due concerti-evento di Andrea Bocelli a Taormina l'1 e 2 Settembre prossimi.

