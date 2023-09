Traforo Monte Bianco, avvio lavori slitta di 8 giorni

Venerdì 1 Settembre 2023, 14:13

La chiusura prevista del Traforo del Monte Bianco, inizialmente programmata per il 4 settembre al fine di eseguire lavori di manutenzione, è stata posticipata. La decisione è stata annunciata dal Geie, l'ente italo-francese responsabile della gestione della struttura. Secondo il comunicato ufficiale, i lavori di ristrutturazione della volta del tunnel sono stati rimandati e questo consentirà al tunnel di restare aperto. «I lavori di ristrutturazione della volta - si legge in una nota - sono stati rinviati e il tunnel rimarrà aperto in attesa della ripresa del traffico sulla A43 e della riapertura del tunnel del Fréjus ai mezzi pesanti, prevista entro otto giorni. La priorità viene data al mantenimento degli scambi commerciali tra Italia e Francia».