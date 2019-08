Situazione traffico: domenica da bollino rosso per il primo esodo di agosto

Domenica da bollino rosso per il primo grande esodo di agosto che coincide con lo sciopero dei casellanti. Come da previsione, traffico sostenuto sulle autostrade in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti più significativi sull'A1 e sulla A14 verso sud. È in vigore dalle ore 7 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto.

Situazione della rete autostradale: A1 coda di 2 km tra Reggio Emilia e bivio con A22 a causa di incidente; A2 traffico intenso nell'area salernitana; A4 coda di 2 km alla barriera di Milano Est; A9: code tra Como e Chiasso direzione nord; A12 traffico bloccato per incidente al km 45 in direzione nord tra Sestri Levante e Lavagna; istituita uscita obbligatoria a Sestri Levante con rientro a Lavagna; A14 code a tratti tra Bologna ed il bivio con A14 direzione Ravenna; A27 coda di 1 km tra Belluno e lo svincolo con la SS51; A30: code in uscita alla barriera di Salerno. Nel Traforo Monte Bianco, si segnalano 30 minuti di attesa in entrambi i piazzali.

Si segnala la possibilità che si registrino rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, che sta interessando il fine settimana a partire da oggi domenica 4 agosto - dalle ore 10 alle ore 14 - e dalle ore 18 alle ore 24, per proseguire lunedì 5 agosto dalle ore 00 e alle ore 02. Situazione sulle strade statali principali: Traffico intenso lungo la SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS18 Tirrena Inferiore, SS106 Ionica, SS51 via Alemagna, SS36 del lago di Como e dello Spluga. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con temperature, ancora elevate o molto elevate al Sud e sulla Sardegna. Per oggi domenica 4 agosto: tempo generalmente stabile e soleggiato su tutto il Paese, con sviluppo di isolate nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, con associati possibili rovesci o brevi temporali.​

