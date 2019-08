Meteo, maltempo alle porte: in arrivo pioggia e grandine PREVISIONI

Maltempo: in arrivo pioggia e grandine. È scattata l'allerta arancione per il meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro Paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, specie sul versante adriatico. L’area di alta pressione responsabile del tempo stabile e molto caldo si indebolirà nel corso del weekend, consentendo l’ingresso di una perturbazione atlantica accompagnata da correnti decisamente più fresche che metterà fine all’ondata di caldo.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede, a partire dalla serata di oggi, precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e rovesci di pioggia o grandine sulla Lombardia. Allerta meteo arancione a Milano a partire dalla mezzanotte di oggi. A emanare l'allerta arancione per temporali forti è stata la protezione civile regionale «in conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio, con una possibile intensificazione sul territorio milanese a partire da mezzanotte».

La stessa protezione civile ha emanato un'allerta gialla per rischio idraulico e vento forte. Per il rischio di forti temporali l'amministrazione comunale ha disposto l`attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. L'invito per i cittadini è di prestare la massima attenzione e tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi, ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi. Domani i fenomeni interesseranno anche Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Lombardia.



