Terremoto Avezzano, 109 anni fa il sisma che distrusse la Marsica

Sabato 13 Gennaio 2024, 08:53

La città di Avezzano ricorda oggi il terremoto che colpì la Marsica 109 anni fa, un evento devastante paragonabile al sisma di Messina pochi anni prima. Il terremoto, di proporzioni gigantesche per l'epoca, causò la morte di circa 30.000 persone, di cui oltre 10.000 solo ad Avezzano. Questa tragedia, che ha segnato profondamente la regione, è considerata uno dei principali terremoti nella storia italiana, sia per la sua forza distruttiva che per il numero elevato di vittime.