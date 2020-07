Favignana, il sindaco Pagoto e l'ex vicesindaco arrestati per corruzione: 24 indagati

Tre arresti per corruzione a Favignana. Agli arresti domiciliari sono finiti il sindaco Giuseppe Pagotto, l'ex vicesindaco Vincenzo Bevilacqua, il comandante della polizia municipale, Filippo Oliveri, e una dipendente di una compagnia di navigazione di Napoli in seguito da un'inchiesta sull'aggiudicazione del contratto di fornitura di acqua potabile, mediante navi cisterna, nelle isole minori della Sicilia. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza per 11 persone emessa dal Gip di Trapani. Sono 24 gli indagati. Il danno erariale è stimato in 2 milioni di euro.

L'indagine è partita da un esposto anonimo. Nel settembre 2017 era arrivato uno scritto anonimo in cui veniva segnalata una «non trasparente gestione del Comune di Favignana» ma anche diversi presunti abusi d'ufficio commessi dal sindaco e da altri amministratori e funzionari pubblici dell'ente. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno poi fatto luce su una serie di episodi «sull'illecito funzionamento dell'amministrazione», come spiegano le fiamme gialle.

