Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli, tutti assolti in appello

Assoluzione in Appello per tutti i 16 militanti di destra radicale che fecero il saluto romano al corteo per la commemorazione di Sergio Ramelli. Gli imputati erano accusati di apologia di fascismo. Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù è morto a soli 18 anni il 29 aprile 1975, dopo essere stato brutalmente aggredito a colpi di chiave inglese da militanti di Avanguardia Operaia a Milano. Gli imputati erano già stati assolti in primo grado.

«Un'altra assoluzione, due su due. La dedico al mio amico Fiano, perché è venuto il tempo di distinguere il grano dal loglio: una cosa è il rispetto e la tutela dell'ordine democratico e un'altra inseguire fantasmi che non esistono», ha commentato all'Adnkronos il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa.

