Cerimonie fasciste a Milano, primi indagatI per violazione legge Mancino

Violazione della legge Mancino, manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata. Per i fatti dello scorso 29 aprile a Milano, quando, davanti alla lapide che commemora Sergio Ramelli, oltre mille militanti di destra hanno fatto il saluto romano al momento del «presente» e un centinaio di nostalgici ha portato fiori nel punto di piazzale Loreto dove fu esposto il cadavere di Benito Mussolini, la procura ha aperto un'inchiesta nella quale ci sono già i primi indagati.



Nell'inchiesta, coordinata dal capo dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, e dal pm Piero Basilone, il numero degli indagati potrebbe aumentare, in quanto gli investigatori stanno analizzando filmati delle telecamere per identificare altri responsabili dei reati che si aggiungono a quanti sono già stati individuati.

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA