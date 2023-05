Monza, il pensionato Claudio Trenta ripara da solo una buca in strada e viene multato: 882 euro e l'ordine di riaprirla

Claudio Trenta, un pensionato che vive a Barlassina, in provincia di Monza, ha riparato da solo una buca sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, nel suo comune di residenza. In tutta risposta, si è visto recapitare dai vigili urbani una multa da 882 euro (riducibili a 662 se pagati entro cinque giorni), per violazione del codice della strada.

Ha raccontato lui stesso l'accaduto nel gruppo Facebook «Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)», con tanto di foto del verbale emesso.

L'uomo ha detto di aver segnalato più volte la presenza di quella buca all'amministrazione di Barlassina, chiedendo un intervento di riparazione, ma senza successo: così, dopo mesi di segnalazioni a vuoto, avrebbe deciso di agire in prima persona, versando del bitume nella buca per coprire l'avallamento.

La buca prima e dopo la riparazione "fai da te" (Facebook)

Dopo la manutenzione stradale "fai da te", l'uomo è stato sanzionato per aver agito senza autorizzazione da parte delle autorità. Non solo: al pensionato è stato anche imposto di rimuovere il bitume dalla buca, perché considerato «un'opera abusiva».

Il verbale emesso nei confronti di Trenta

Battaglia legale all'orizzonte

Contrariato dalla sanzione, il pensionato ha annunciato di non voler pagare un solo centesimo. Ingaggerà una battaglia legale con il Comune: «Ufficializzerò la mia denuncia nei confronti della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per omissione d'atti d'uffico. Denuncia già anticipata con PEC al comandante Saputo in tempi anteriori a questa multa, e alla quale non avevo mai ricevuto risposta».