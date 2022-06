Sesto San Giovanni, Gianluca Loprete uccide il padre e chiama il 112: «L'ho ammazzato». Il cadavere fatto a pezzi

Ha ucciso il padre e chiama il 112. La tragedia è avvenuta a a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. L'omicida reo confesso è un ragazzo di 19 anni. La vittima aveva 57 anni. Al telefono il giovane ha detto: «Correte, ho ucciso mio padre». I giovane ha fatto a pezzi il cadavere.

Venezia, coppia di coniugi trovata morta in casa a Fossalta di Portogruaro: si indaga su omicidio suicidio

Uccide il padre e chiama i carabinieri

Sul posto i carabinieri del SIS e il medico legale. La chiamata è arrivata alle 9 di questa mattina. Il giovane, italiano, risiede in via Saint Denis. I militari lo hanno trovato all'interno dell'abitazione di shock. Il cadavere del padre era in camera da letto.

Colpito più volte

Ha ucciso il padre e poi ha fatto a pezzi il suo cadavere prima di chiamare il 112: è quanto emerge dalle indagini relative all'omicidio commesso dal ragazzo di 19 anni, con problemi psichiatrici alle spalle da molto tempo, avvenuto nella casa dove abitava con il padre a Sesto San Giovanni. L'aggressione mortale potrebbe essere avvenuta nella notte. «Gli ha tagliato la testa», ha detto all'Ansa una delle vicine di casa.

Il motivo del delitto

È un delitto maturato nella difficoltà di gestire problematiche psicologiche quello di cui è autore Gianluca Loprete, il 19enne di Sesto San Giovanni (Milano) che presumibilmente ieri sera ha ucciso il padre Antonio, direttore di banca di 57 anni, e poi ne ha sezionato il cadavere. Lo ha confermato all'Ansa il Procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi, che ha spiegato come il ragazzo fosse in cura da tempo al Cps di Sesto San Giovanni. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento del 57 enne, stamattina, davanti ai loro occhi si è presentata una scena «indescrivibile», con il 19 enne con un coltello ancora tra le mani, che forse è l'arma del delitto ma non quella utilizzata per tentare di sezionare il corpo. A quanto emerso, per ridurlo nelle condizioni in cui è stato trovato, sarebbe stata necessaria un'arma molto più grossa, non ancora identificata. La madre del 19 enne, ex moglie del padre, non vive a Sesto San Giovanni.

L'interrogatorio

Il 19enne si è avvalso della facoltà di non rispondere: è stato arrestato per l'omicidio aggravato volontario del padre Antonio e per il vilipendio del suo cadavere. Il giovane, studente incensurato, affetto da problemi psichici, ha aggredito il padre, dirigente di banca della BPM, forse a seguito dell'ennesima lite. Dopo averlo aggredito con un coltello, con l'ausilio di un'altra arma da taglio che la scientifica sta cercando nell'appartamento, ha «mutilato e sezionato in più parti» il suo cadavere come spiegano i carabinieri. Loprete sarà trasferito in carcere a Monza.