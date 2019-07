Picchiata dalla madre in strada per gonna e top troppo corti: ragazza di 18 anni salvata dalla polizia a Padova

Ultimo aggiornamento: 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La figlia, appena compiuti 18 anni, è scappata di casa. La mamma, lunedì sera, dopo più di un mese dalla fuga l'ha trovata in piazzale della stazione di Padova con un abbigliamento un po' troppo succinto: un paio di pantaloncini corti e un top con la pancia in vista. Insomma, una tenuta più balneare che cittadina. Così, furiosa, l'ha raggiunta e l'ha presa a sberloni in mezzo ai passanti.A pochi passi, però, c'era una pattuglia delle Volanti della polizia, che visto quanto stava succedendo, è intervenuta per tranquillizzare gli animi. La vicenda è avvenuta lunedì sotto sera, poco prima delle 20, davanti all'ingresso della stazione che a quell'ora era particolarmente affollata di pendolari. Proprio lì si era fermata la ragazza, che, un po' per il caldo, un po' per vezzo, aveva deciso di indossare vestiti decisamente succinti. Caso ha voluto che nello stesso momento passasse nei dintorni anche la madre.