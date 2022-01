Raccoglie un petardo inesploso per strada, poi il boato: 15enne rischia di perdere una mano

Ha raccolto un petardo inesploso per strada, poi il boato e ora un 15enne rischia di perdere una mano. Accade a Luino, in provincia di Varese. Il ragazzo di 15 anni è finito in ospedale con una grave ferita ad una mano, dovuta all'esplosione di un petardo e ora rischia di perdere l'arto.

Scoppia petardo difettoso, 41enne perde una mano a Taranto: gravissime lesioni

I soccorsi

Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei soccorritori, mentre era con gruppo di amici ha raccolto un petardo lanciato senza che accadesse nulla, probabilmente tentando di riaccenderlo, quando gli è scoppiato in mano. Sulla dinamica indagano i carabinieri.